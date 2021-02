Diletta Leotta-Can Yaman, ora è ufficiale: un dettaglio fa discutere! – FOTO

Una foto pubblicata sul profilo Instagram di Can Yaman conferma la relazione nata con la conduttrice Diletta Leotta: un dettaglio, però, fa discutere

Era già qualche da qualche settimana che se ne parlava, anche grazie alle foto scattate da alcuni paparazzi, ora pare proprio ufficiale: Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme. L’attore turco da un po’ di tempo è in Italia per questioni lavorative: dovrà interpretare Sandokan nell’omonimo film di Ozpetek.

Lo stesso ha appena pubblicato una foto su Instagram con la Leotta ed il messaggio a corredo del post è “coppia pericolosa”. Lo scatto è stato fatto ad un poligono di tiro ed i due sembrano molto affiatati. A discutere, però, è stata la volontà di Can Yaman di disabilitare i commenti dopo le rapide critiche ricevute dalle sue fan donne, deluse dalla scelta della partner. “Non ti posso vedere con lei”, ma anche: “Nemmeno io. Tutte tranne lei”. Un’immotivata ostilità verso la Diletta, che forse nasce dall’invidia.

Can Yaman e Diletta Leotta, solo questione d’affari?

Nonostante gli indizi di questi ultimi giorni ed alcune foto che li vedono intenti a baciarsi, alcuni esperti di gossip come Alberto Dandolo, sono certi che tra i due ci sia un legame d’affari. Intanto, l’ultima volta che è stato interpellato, Can ha risposto sulla questione: “Sono fatti nostri. Punto”.

Demet Ozdemir si è fidanzata ufficialmente con Oguzhan Koc, scacciando qualsiasi voce sulla relazione su Can. Forse proprio per questo sono rimaste deluse alcune fan che si sono innamorate della coppia interpretata dai due nella serie Daydreamer.