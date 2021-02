Amici di Maria De Filippi sembra aver a appena chiuso una partnership con un grande marchio.

Amici diverrà il primo talent show a sbarcare su Amazon Prime Video. Mediaset non ha ancora confermato le voci, e l’indiscrezione è stata lanciata dal sito di Davide Maggio, secondo cui l’azienda del colosso americano ospiterà per la prima volta a breve il programma di Amici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Jean-Claude Van Damme, accuse pesanti: mondo del cinema impietrito

I contenuti, ovviamente, saranno visibili e riservati solo agli abbonati al servizio di Amazon Prime Video che con il daytime di Canale 5 arricchisce ulteriormente il suo folto catalogo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessia Marcuzzi alza la voce: duro scontro con il web – FOTO

Amici di Maria De Filippi, svolta clamorosa: fan elettrizzati

Maria De Filippi, qualora queste indiscrezioni trovino conferme, cercherebbe di andare incontro a quelle che sono le esigenze del pubblico ma non solo. Dal punto di vista dell’innovazione questo sarebbe un grosso passo in avanti. Le piattaforme streaming sono le più utilizzate e offrire un servizio maggiore come l’opportunità di seguire i talent show agli abbonati è sicuramente un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Shakira, carriera a rischio: “Sono stata cacciata”

Amici però è già uscito in passato fuori dai confini di Mediaset. Ricordiamo ai lettori che negli anni passati le puntate erano visibili non più su canale 5, bensì sul sito di punta di Discovery: Real Time.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, televoto flash nella casa: decisione davvero inaspettata!