Calciomercato Serie A 2021, acquisti e cessioni ufficiali di tutti i club

Calciomercato Serie A 2021, acquisti e cessioni ufficiali: l’ultimo giorno ha regalato molte suggestioni ma pochi colpi

Il calciomercato Serie A 2021 ha appena chiuso i battenti. Tra le big del campionato l’unico squadra a muoversi è stata il Milan che ha fatto tornare Mandzukic, ha preso Tomori e ha ingaggiato anche Meité. Nessuna mossa dalle altre.

ATALANTA

Acquisti: Maehle (d, Genk), Kovalenko (a, Shakthar Donetsk)

Cessioni: Tumminello (a, Spal), Piccini (d, Valencia), Mojica (c, Girona), Peli (a, Como), Carnesecchi (p, Cremonese), Diallo (a, Manchester United), Ndiaye (c, Vis Pesaro), A. Gomez (c, Siviglia), Depaoli (c, Sampdoria)

BENEVENTO

Acquisti: Talbi (d, Rizespor, per giugno), Depaoli (c, Sampdoria), Gaich (a, CSKA Mosca)

Cessioni: Rillo (d, Casertana), Del Pinto (C, Reggiana), Maggio (d, risoluzione contratto, al Lecce)

BOLOGNA

Acquisti: Urbanski (c, Legia Gdansk), Juwara (c, Boavista), Soumaoro (d, Lille), Faragò (d, Cagliari), Antov (d, cska Sofia)

Cessioni: Calabresi (d, Cagliari), Denswil (d, Club Bruges), Paz (d, Kayserispor)

CAGLIARI

Acquisti: Nainggolan (c, Inter), Duncan (c, Fiorentina), Calabresi (d, Bologna), Deiola (c, Spezia), Asamoah (d, svincolato), Rugani (d, Juventus)

Cessioni: Faragò (d, Bologna), Pinna (d, Ascoli), Pisacane (d, Lecce), Oliva (c, Valencia)

CROTONE

Acquisti: Di Carmine (a, Verona), Evans (c, Catanzaro), (Ounas, a, Napoli)

Cessioni: Borello (a, Cesena), Gomelt (a, Den Haag), Mustacchio (c, Alessandria), Crociata (c, Alessandria)

FIORENTINA

Acquisti: Kokorin (a, Spartak Mosca), Maleh (c, Venezia, a giugno), Malcuit (d, Napoli), Andonov (p, Levski Sofia), Rosati (p, Torino)

Cessioni: Illanes (d, Avellino), Saponara (c, Spezia); Cutrone (a, Wolverhampton fp), Lirola (d, Marsiglia), Duncan (c, Sassuolo), Della Mura (d, Reggina)

GENOA

Acquisti: Portanova (c, Juventus), Rovella (c, Juventus), Petrelli (a, Juventus), Strootman (c, Marsiglia), Onguenè (d, Salisburgo), Sadiku (c, Varberg)

Cessioni: Charpentier (a, Reggina), Zennaro (c, Lucchese), Sturaro (c, Verona), Rovella (c, Juventus), Lakicevic (d, Reggina), Briek (c, Osijek), Micovschi (c, Reggina), Asoro (Swansea City), Schone (svincolato), Bani (d, Parma), Lerager (c, Copenaghen)

Inter, niente scambio Sanchez-Dzeko

INTER

Acquisti:

Cessioni: Nainggolan (c, Cagliari), Esposito (a, Venezia), Dalbert (d, Valladolid), Pozzer (p, Lucchese)

JUVENTUS

Acquisti: Dabo (c, Nantes), Rovella (c, Genoa), Aké (c, O. Marsiglia)

Cessioni: Portanova (c, Genoa), Khedira (C, Hertha Berlino)

LAZIO

Acquisti: Guerini (c, Torino), Kamenovic (d, Cukaricki *per giugno), Musacchio (d, Milan)

Cessioni: Durmisi (d, Salernitana), Vavro (d, Huesca), Adekanye (a, ADO Den Haag)

MILAN

Acquisti: Tomori (d, Chelsea), Meitè (c, Torino), Mandzukic (svincolato)

Cessioni: Conti (d, Parma), Duarte (d, Başakşehir), Musacchio (d, Lazio), Colombo (a, Cremonese)

NAPOLI

Acquisti:

Cessioni: Milik (a, Marsiglia), Mezzoni (c, Pro Verceli), Malcuit (d, Fiorentina), Llorente (a, Udinese)

PARMA

Acquisti: Zagaritis (d, Panathinaikos), Conti (d, Milan), Zirkzee (A, Bayern Monaco), Bani (d, Genoa), Man (a, Steaua Bucarest), Bangala (c, AIK Fotboll), Pellé (a, svincolato)

Cessioni: Adorante (a, V. Francavilla), Scozzarella (c, Monza), Carriero (c, Avellino), Marsetic (a, Koper)

ROMA

Acquisti: Fuzato (p, Gil Vicente fp), El Shaarawy (a, svincolato), Reynolds (d, Dallas FC)

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti: Torregrossa (a, Brescia), Stijepovic (a, Alessandria)

Cessioni: Farabegoli (d, FeralpiSalò), Depaoli (c, Benevento)

SASSUOLO

Acquisti:

Cessioni: Odgaard (a, Pescara), Ricci (a, Monza), Steau (c, Monopoli), Satalino (p, Monopoli), Aurelio (d, Imolese)

SPEZIA

Acquisti: Saponara (c, Fiorentina), Stragapede (c, Ascoli)

Cessioni: Mora (c, Spal), Bartolomei (c, Cremonese), Awua (c, Pro Vercelli), Deiola (c, Cagliari)

TORINO

Acquisti: Sanabria (a, Betis Siviglia), Mandragora (C, Udinese)

Cessioni: Meitè (c, Milan), Millico (a, Frosinone), Rosati (p, Fiorentina), Segre (c, Spal)

UDINESE

Acquisti: Llorente (a, Napoli)

Cessioni: Ter Avest (d, Utrecht), Coulibaly (c, Salernitana), Nicolas (p, Reggina), Cristo Gonzalez (a, Deportivo Mirandes), Lasagna (a, Verona), Madragora (C, Torino)

VERONA

Acquisti: Sturaro (c, Genoa), Bessa (c, Goias), Elvius (a, HB Koge), Lasagna (a, Udinese)

Cessioni: Vano (a, Perugia), Badu (c, svincolato), Danzi (c, Ascoli), Laribi (c, Reggiana). Di Carmine (a, Crotone)