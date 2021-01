Calciomercato Milan. Una stella della squadra di Pioli è ben voluto dal Barcellona, le sirene spagnole spiegano molto forte

Hakan Calhanoglu è il centrocampista del Milan che il Barcellona desidera. Stando a quanto raccolto da fonti spagnole, alle elezioni come nuovo candidato alla presidenza dei blaugrana si è presentato Victor Font. È stato quest’ultimo a fare esplicitamente il nome del centrocampista turco, e non solo, per accaparrarsi la tifoseria del Barça.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Inter, un top player può arrivare davvero: è quasi fatta!



Attualmente il Barcellona conta oltre un miliardo di debito da sanare, pertanto pensare a grandi acquisti, in questo momento, è difficile. Tuttavia, per chi è disposto a prendere le redini della società, nulla è impossibile e si pensa in grande. Gli altri nomi messi sul piatto da parte del candidato alla presidenza, Font, sono: Eric, Kun, Alaba, Bernat, Wijnaldum, Depay e Rui Silva.

Calciomercato Milan, Calhanoglu in scadenza: le ultime

Hakan Calhanoglu attualmente è alle prese con la società rossonera per trattare il rinnovo. In scadenza a giugno 2021, il centrocampista turco potrebbe partire a titolo ‘gratuito’ ed approdare effettivamente in un grande club che avrebbe da pagare soltanto commissioni e stipendio. Il Milan non è intenzionato a lasciar andare la stella della squadra a zero, pertanto sta provando a trovare un accordo con il numero 10 ed il suo entourage.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Milan, che bomba: arriva un altro ex Juve?



L’intenzione è quella di prolungare il contratto al centrocampista turco ed inseguire il sogno scudetto insieme. Privarsi, adesso, di un uomo come Hakan Calhanoglu vorrebbe dire creare un solco a centrocampo non indifferente: è lui la chiave della metà campo di gioco.