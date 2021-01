GF Vip, ingresso assurdo nella casa: pelle d’oca per tutti! – VIDEO

GF Vip, ingresso assurdo nella casa: pelle d’oca per tutti! La sorpresa organizzata per venerdì sera vedrà protagonista uno dei concorrenti

Il Grande Fratello Vip sta entrando nella fase calda della sua edizione 2021. Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti durante la diretta di lunedì sera la data della finale. Lunedì 1 marzo verrà decretato il verdetto finale, con l’annuncio del vincitore del reality più popolare e riconosciuto d’Italia. Il continuo procrastinare la fine del programma, inizialmente prevista per dicembre, è strettamente legato ai problemi della pandemia di Covid. I concorrenti, in particolar modo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, hanno manifestato diversi segni di insofferenza, iniziando ad accusare i mesi di reclusione a Cinecittà.

GF Vip, ingresso assurdo nella casa: Andrea Zenga vedrà il padre Walter venerdì sera

Uno dei gieffini Vip più seguiti è certamente Andrea Zenga. Entrato nella casa a dicembre, il figlio d’arte si è ritagliato un ruolo importante nella casa. Nella vita quotidiana è un personal trainer piuttosto affermato e ha partecipato a Temptation Island Vip nel 2018 assieme alla sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra, facendosi conoscere al pubblico del piccolo schermo.

E ovviamente noto per essere il primogenito di Walter Zenga e Roberta Termali. Il rapporto con il padre non è però mai stato ottimale, tanto che i due non di parlano da circa 14 anni. Ora nella puntata di venerdì sera, Alfonso Signorini ha deciso di regalargli una sorpresa e farà entrare nella casa l’ex portiere della Nazionale di calcio. Il Video condiviso dal GF Vip su Twitter già sta facendo venire la pelle d’oca a tutti, in attesa di vedere la reazione dei diretti interessati.

