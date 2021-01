Asia Argento, succederà oggi: “Un viaggio doloroso”

Asia Argento, annuncio importantissimo dell’attrice romana. Ecco cosa succederà oggi.

E’ un grande giorno, questo, per Asia Argento. Da oggi infatti, in tutte le librerie italiane, uscirà l’autobiografia dell’attrice romana prodotta da Edizioni Piemme. “Anatomia di un cuore selvaggio”, è titolato così il testo. Un titolo che a impatto si sposa perfettamente con un personaggio particolare e che spesso ha fatto rumore come la 45enne del cinema italiano.

Asia Argento lancia la sua biografia

“Da oggi in tutte le librerie d’Italia potete trovare la mia autobiografia ANATOMIA DI UN CUORE SELVAGGIO. Scrivere questo libro è stato un viaggio sia doloroso che catartico, sicuramente necessario”, scrive su Instagram la donna con fierezza. Quindi un percorso di tutto la sua vita, dall’infanzia difficile al successo ottenuto a cavallo degli anni 90.

Intervenuta a ‘Storie Italiane’ in queste ore, Asia Argento ha ricordato per esempio il rapporto difficile con la madre: “Da piccola mi picchiava. Una volta addirittura mi spaccò il labbro poiché mi colpì con una mano piena di anelli. Avevo paura di lei, la notte sognavo che mi uccideva. Aveva problemi con l’alcol e mi picchiava. Lo ha fatto finché non ho compiuto 14 anni e sono andata via”. Insomma, un testo tra dramma e gloria.