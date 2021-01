WhatsApp, come scaricare foto e video senza cavo USB: nuovo trucco

Spunta su WhatsApp il nuovo trucco per scaricare foto e video senza il cavo USB. Andiamo quindi a vedere come attivarlo e quando utilizzarlo.

Il nuovo anno di WhatsApp non è partito nella migliore delle maniere. Infatti non sono poco gli intoppi che ha dovuto affrontare l’applicazione di Menlo Park. A suscitare il terremoto in casa dell’app di messaggistica più famosa al mondo è l’obbligo dei nuovi termini di servizio, che permette a WhatsApp di fondersi con le chat di Facebook Messanger. Un vero e proprio autogoal per il colosso, con milioni di utenti che sono passati a Telegram e Signal.

Nonostante il lieve calo di utenza, l’applicazione conta ancora più di due miliardi di utenti, grazie alle sue infinite funzioni ed al suo continuo rinnovarsi. Infatti sull’app di messaggistica ci sono tantissimi trucchi sia interni che esterni. Spesso WhatsApp viene migliorata proprio dalle applicazioni esterne, che ne aggiungono funzioni e tanto altro. Oggi andiamo a vedere come scaricare foto e video dall’app, senza utilizzare il cavo USB.

WhatsApp, scaricare foto e video senza Usb: come fare

Se c’è un difetto in assoluto su WhatsApp è lo spazio che occupa la memoria. Infatti con appena qualche mese di utilizzo, l’applicazione potrebbe occupare tutto lo spazio disponibile, rallentando lo smartphone e non permettendo l’utente di scaricare altre applicazione. Inoltre gli utenti, spesso, sono soliti non liberare il telefono da immagini o video sull’applicazione, proprio per il lento procedimento attraverso il cavo USB.

Ma ad oggi è spuntato un semplice trucco per evitare l’utilizzo di cavi e rendere tutto il procedimento più veloce. Infatti per scaricare foto o video senza Usb, basterà collegare l’applicazione al desktop attraverso WhatsApp Web. Una volta scannerizzato il codice QR, così, potrette entrare nelle chat e scaricare i contenuti multimediali direttamente sul vostro Pc. Una volta che tali file saranno sul vostro computer sarete finalmente liberi di eliminare i contenuti dal vostro telefono.