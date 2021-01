Sanremo 2021, arriva la decisione definitiva: “Nessuna eccezione”

Sanremo 2021, era attesa da molto e quasi scontata come decisione, ma adesso è arrivata l’ufficialità.

Com’era largamente prevedibile, considerato che ci troviamo nel pieno di una pandemia che sembra ancora molto distante dall’essere sconfitta, il Festival di Sanremo si terrà senza pubblico. L’ufficialità è arrivata dal prefetto di Sanremo Alberto Intini al termine di un incontro riguardante la sicurezza di uno degli eventi più attesi dell’anno che quest’anno dovrebbe svolgersi nelle date che vanno dal 2 al 6 Marzo. In viale mazzini però, si sta anche pensando a una clamorosa alternativa per cercare in qualche modo di sopperire a un evento che per la prima volta nella sua storia, si svolge senza pubblica. Una delle ipotesi al vaglio della Rai, sarebbe infatti quella di consentire l’ingresso a un numero ridotte di persone, che verrebbero considerate dei veri e propri figuranti.

Festival di Sanremo 2021, le dichiarazioni del prefetto Intini

In proposito inoltre, il prefetto potrebbe anche decidere di concedere una deroga speciale per la finale del 6 Marzo, che a certe condizioni, potrebbe invece essere aperta al pubblico. Sul tema, Intini ha dichiarato che “è’ ancora tutto in itinere e prima di compiere valutazioni bisognerà capire l’evolversi della situazione: l’unica cosa che mi sento di dire è che la norma è chiara e Sanremo non sarà un’eccezione”.

Per quanto invece riguarda la gestione della città, per un evento che da sempre richiama curiosi e addetti ai lavori da ogni parte d’Italia, il prefetto ha spiegato che “il programma televisivo sarà tarato in base ai riverberi che può avere sulla città”