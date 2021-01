GF Vip, crisi e conati di vomito: paura nella casa – VIDEO

GF Vip, crisi e conati di vomito: paura nella casa. Uno dei concorrenti ha avuto un crollo emotivo alla notizia del rinvio della data della finale

Il Grande Fratello Vip edizione 2020 è iniziato lo scorso 14 settembre. All’epoca i contagi di Covid in Italia erano ampiamente contenuti e la situazione sembrava più leggera, con la speranza di non dover più parlare di lockdown. La seconda ondata è stata purtroppo inevitabile e già prima di Natale ci siamo ritrovati a vivere gli incubi dello scorso inverno. Nel frattempo all’interno della casa di Cinecittà il programma è andato avanti, modificando via via le date della propria scadenza. Dall’originale conclusione prevista per dicembre si era arrivati a fissare la finale per l’8 febbraio. Un bel periodo in più per i concorrenti, rinchiusi ormai da diversi mesi. Ieri però Alfonso Signorini, conduttore dello show, ha comunicato ai ragazzi che l’uscita sarà posticipata ulteriormente.

“Il Grande Fratello Vip non terminerà l’8 di febbraio, così come precedentemente comunicato“. Questo il freddo annuncio, che ha lasciato in molti sgomenti. L’atto conclusivo è stato ora fissato per il 26 febbraio, ma tutto potrebbe ancora cambiare.

GF Vip, crisi e conati di vomito: Tommaso Zorzi non regge alla notizia del rinvio della finale

Alcuni concorrenti, come Dayane Mello, avevano appreso la notizia “in anteprima” tramite urla provenienti al di fuori della casa. La voce è iniziata a girare tra gli inquilini con reazioni a dir poco controverse. La conferma di Signorini ha creato un certo sconforto, in particolar modo in Tommaso Zorzi. Dopo 126 giorni di permanenza tra le mura di Cinecittà, la pressione inizia ad essere pesante. Il 25enne di Milano ha avuto un vero crollo emotivo al termine della puntata del lunedì, colpito da un vero attacco d’ansia.

Ne è nato un duro sfogo di natura psicosomatica, con conati di vomito e giramenti di testa.

La situazione si è fatta piuttosto seria, con Andrea Zelletta che si è immediatamente preoccupato delle sue condizioni, così come altri concorrenti. La sconvolgente reazione ha creato delle polemiche anche tra i telespettatori. In molti infatti ritengono ingiusto proseguire in modo imperterrito il programma nonostante la sofferenza palesata dagli inquilini.

