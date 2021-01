Teo Mammucari torna in TV in un ruolo mai visto prima: l’indiscrezione

Un nuovo ruolo in TV per Teo Mammucari, non si era mai visto in queste vesti: lanciata l’indiscrezione sul possibile ritorno

Teo Mammucari potrebbe ritornare in prima serata su Rai 1 con Il Cantante Mascherato, programma da lui vinto l’edizione scorsa, che è stata anche la prima di questo nuovo format, in Italia. Quest’anno, però, non sarà sotto le vesti di uno dei cantanti, ma potrebbe avere il ruolo di investigatore.

Tra le indiscrezioni riportate su TvBlog, sembrerebbe che il conduttore romano potrebbe portare al programma una novità: una troupe di 30 investigatori che, insieme, dovrebbero scoprire chi si cela dietro le maschere in gara. Nel ruolo di ‘tenente Colombo’, Mammucari avrebbe dunque il compito di guidare la squadra alla scoperta di piccoli indizi che possano smascherare i 9 cantanti.

Il Cantante Mascherato, Teo Mammucari e tutte le novità

Pronti, via. Manca poco alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato su Rai Uno dal 29 gennaio e per 5 serate. Tante le novità di quest’anno, a parte Teo Mammucari nel ruolo di investigatore, una notizia che ha del clamoroso è l’esclusione di Guillermo Mariotto dai giudici del programma. Milly Carlucci è affezionata alla sua schiera di giudici ed in particolare allo stilista venezuelano che l’accompagna ormai da anni a Ballando con le Stelle.

In un primo momento, sembrava che il vincitore della prima edizione del programma dovesse essere tra i giudici, invece Teo Mammucari non ci sarà. Il quartetto sarà dunque composto da Flavio Insinna, Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.