Io apro, protesta dei ristoratori contro le chiusure: “Noi irresponsabili? Vogliamo solo lavorare”

Divieto di asporto dalle ore 18:00 e locali chiusi a cena, queste le nuove disposizioni contro la pandemia da Covid19 che hanno scatenato la protesta di esercenti e ristoratori. L'iniziativa "Io apro" ha visto una scarsa adesione in tutta Italia, ma alcuni locali della Capitale hanno aperto in serata. Ai microfoni di iNews24.it raccontano: "Non siamo irresponsabili, vogliamo solo lavorare"