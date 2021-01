Covid-19, terribile lutto per Salvatore Esposito: c’è l’annuncio da parte dell’attore di Gomorra con un post ricordo su Instagram

Purtroppo il coronavirus non fa sconti a nessuno. E’ stato definito il virus democratico perchè colpisce ogni classe sociale e ogni tipo di persona, dal Vip al comune cittadino. Le persone più anziane sono quelle più a rischio per la salute e l’altro numero delle vittime in Italia e nel mondo sta lì tristemente a ricordarcelo. Nelle ultime ore un grave lutto per il Covid ha colpito anche la famiglia di Salvatore Esposito, l’attore protagonista della serie Gomorra.

A perdere la vita è stato il padre del cognato di “Genny Savastano”, Pietro Montagna. Dal racconto dell’attore su Instagram si intuisce come siano bastati cinque giorni per portarsi via il caro parente. Dopo aver contratto il coronavirus purtroppo le sue condizioni sono peggiorate in modo davvero rapido.

Covid-19, terribile lutto per Salvatore Esposito: è morto il padre del cognato

Il ricordo di Salvatore Esposito del padre del cognato è davvero toccante. Sul proprio profilo Instagram ha scritto:

“Questo Covid maledetto ci sta portando via tante cose e soprattutto i nostri cari. Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno e supporto a chi sta soffrendo. La cosa più brutta è non riuscire nemmeno a dare un ultimo saluto a chi se ne va per questa terribile malattia. Ieri ci ha lasciati una persona buona, un grande padre ed un lavoratore instancabile. Il riferimento è a Pietro Montagna, ed io sono vicino nel dolore enorme a mio cognato Bruno e mia sorella Anna Esposito, Annalisa Montagna e soprattutto a te Rosaria. Questo virus in 5 giorni l’ha portato via, quindi vorrei sfruttare l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto delle norme sanitarie atte a proteggere noi e le persone che amiamo“.