Barbara D’Urso, frecciatina in diretta tv: Gerry Scotti imbarazzato

Frecciatina in diretta tv a Barbara D’Urso nel programma Caduta Libera: Gerry Scotti, imbarazzato, corre ai ripari

Nell’ultima puntata di Caduta Libera il concorrente Don Andrea è riuscito in un paio di minuti a prendere il posto della campionessa in carica. L’appellativo di don non è casuale e proprio per questo, il conduttore Gerry Scotti gli ha prontamente chiesto se, per partecipare al quiz, abbia dovuto far richiesta ad un organo ecclesiastico.

A quel punto la risposta del frate ha spiazzato tutti: “Sei talmente tenuto in considerazione dai vertici che per venire qui basta dirlo al parroco. Io non lo sono, quindi ho chiesto a lui” , poi aggiunge: “Se avessi dovuto andare dalla d’Urso dovevo chiedere il permesso. Non ce ne voglia Barbara, però è un altro stile di programma”. Gerry, rosso in viso, ammette: “Mi metti in imbarazzo… Barbara sta scherzando”.

Caduta Libera, chi è don Andrea

Don Andrea di Caduta libera, all’anagrafe Andrea Rabassini, ha servito la parrocchia di Gorgonzola (Milano), ma a breve si trasferirà a Rho. Nel corso della prima puntata non è riuscito a vincere i 135mila euro che avrebbe inviato ad una famiglia in Bolivia che si occupa di giovani madri a cui sono stati tolti i figli con violenza.