Stefano De Martino, nuova love story: i due già convivono – FOTO

Stefano De Martino sostiene di essere single, ma una foto incastra la sua metà salire a casa sua: non sfugge un dettaglio fondamentale

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono convivono. Questa è la notizia dell’ultima ora che arriva dalla rivista Gente: la nuova fiamma dello showman napoletano è stata paparazzata sotto casa sua. Niente di strano, se non fosse che ad aprire il portone è stata proprio la modella romana.

LEGGI ANCHE > > > Diletta Leotta-Can Yaman, arriva l’annuncio ufficiale: fan impietriti!

Nonostante De Martino continui a sostenere di essere single, ha consegnato le chiavi di casa alla sua nuova fiamma. Ciò significa, presumibilmente, che la coppia è insieme da tempo, ma che, per ora, preferiscono tenere riservata la loro relazione. Ciononostante, evidentemente non ci sono riusciti: i paparazzi li hanno sorpresi proprio sotto il portone di casa con un dettaglio “chiave”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giulia De Lellis, regalo da sogno per il compleanno: vale migliaia di euro!

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono, che coppia!

Stefano De Martino era stato accostato a più ragazze dopo la pesante rottura dall’ormai ex moglie Belen Rodriguez. Mentre quest’ultima ha subito ritrovato la serenità con Antonio Spinalbese, lo showman napoletano ha deciso di prendersi del tempo per sé stesso e per suo figlio Santiago, ma non tanto quanto voleva far credere ai fan. Le foto pubblicate sul magazine di oggi, Gente, mostrano la modella romana Mariacarla Boscono intenta ad aprire il portone di casa di De Martino.

NON PERDERTI > > > Pippo Baudo, dolore e sofferenza: l’annuncio gela i fan

Mariacarla Boscono, tuttavia, meno di un mese fa è stata sorpresa dal magazine Oggi in compagnia dell’ex, Guido Senia. Dopo il divorzio dal marito Andreas Patti – con cui ha avuto un figlio – e prima della breve parentesi con Ghali, Senia è stato il fidanzato ufficiale della Boscono. Un intreccio molto simile a quello vissuto da Stefano De Martino: chi si somiglia, si piglia.