Lazio-Roma 3-0: highlights, voti e tabellino all’Olimpico. Trionfo della squadra di Simone Inzaghi nel derby, gara a senso unico



Lazio-Roma 3-0: troppa differenza di ferocia, determinazione, anche preparazione atletica. Raramente negli ultimi anni il derby di Roma è stato così a senso unico, ma il punteggio finale fotografa bene quanto visto in campo.



Da una parte la squadra di Simone Inzaghi che ha aggredito e concesso nulla fin dall’inizio sfruttando al meglio tutte le sue armi oltre a Lazzari in serata monstre. Dall’altra invece una Roma svogliata, a tratti sonnolenta che al primo errore è andata sotto e non ha più trovato il filo della partita.

Il vantaggio laziale è casuale nello sviluppo, ma perfetto nell’esecuzione: errore in controllo di Ibanez, pressato da Lazzari in area, e palla per Immobile che l’ha piazzata sotto la traversa. E quando Luis Alberto con un chirurgico destro nell’angolino ha scritto il 2-0 (ennesima volata di Lazzari), sono passati i titoli di coda.

Nella ripresa ancora lo spagnolo, ancora con un destro dal limite sul quale Pau Lopez non ha potuto fare nulla. Come nulla ha fatto la Roma, che pure è stata ribaltata come un guanto da Paulo Fonseca. Nel girone d’andata i giallorossi, che pure cinque giorni fa avevano bloccato l’Inter, con le big del campionato hanno fatto fatica. Un trend confermato nella serata più buia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo low cost: arriva dalla Premier

Lazio-Roma 3-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 15′ Immobile, 23′ e 67′ Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6.5 (69′ Patric sv), Acerbi 7, Radu 6 (Hoed sv); Lazzari 7.5, Milinkovic-Savic 6, Lucas Leiva 6.5 (65′ Escalante 6), Luis Alberto 7.5, Marusic 6;: Caicedo 6 (65′ Akpa Akpro 6), Immobile 7 (82′ Muriqi sv). All. S. Inzaghi 8

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 5.5 (71′ Mayoral sv), Smalling 6, Ibanez 4.5; Karsdorp 6, Veretout 5 (46′ Pedro 5.5), Villar 5.5 (60′ Cristante 6), Spinazzol 6 (71′ Bruno Peres); Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 5. All. Fonseca 5

NOTE: Milinkovic-Savic (L), Radu (L), Mancini (R), Acerbi (L), Smalling (R), Leiva (L), Pedro (R), Mkhitaryan (R)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Lazio-Roma >>>