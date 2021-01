GF Vip, volano parole grosse nella casa: “Eliminazione immediata”

GF Vip, volano parole grosse nella casa: ecco cosa sta accadendo in queste ore tra alcuni concorrenti del programma.

Grande tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra due concorrenti del celebre programma televisivo. I personaggi in questiono sono Andrea Zenga e Cecilia Capriotti, che sin dalle primissime battute hanno dimostrato di non andare particolarmente d’accordo. Tutto è nato in seguito ad un insulto choc che la 44enne originaria di Ascoli Piceno ha rivolto al figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa questione.

GF Vip, duro scontro tra Andrea Zenga e Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti, nel confrontarsi con Maria Teresa Ruta, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Non eliminano uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia“. Il riferimento era ovviamente ad Andrea Zenga, che vive un rapporto particolarmente delicato col padre Walter e che ha subito detto la sua alla Capriotti: “Non mi piace assolutamente la parola ‘pena’ che hai adoperato parlando di me“. Intanto, tantissimi telespettatori stanno criticando in queste ore il comportamento della Capriotti e ne chiedono ‘l’eliminazione immediata‘.