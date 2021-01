Nello studio di Uomini e Donne Tina Cipollari perde le staffe ed è gelo tra il pubblico.

Sicuramente non si può dire che la puntata di Uomini e Donne sia stata tranquilla. Tutto è iniziato quando Tina Cipollari, pensando che Maurizio Guerci abbia un’amante fuori dal programma, ha mostrato a lui un video dove la protagonista è Gemma Galgani.

L’intenzione dell’opinionista è stata quella di capire cosa pensi il cavaliere cinquantenne dell’atteggiamento di Gemma con gli altri uomini, e per venirne a capo ha mostrato lui una clip: un video tratto da Giortì, il docu-reality di Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

Nel filmato la De Lellis e Gemma hanno sorpreso un ragazzo che si stava sottoponendo a dei massaggi, quando la settantenne lo invita a chiacchierare restando in intimo nonostante fosse imbarazzato.

Tina Cipollari, sfuriata in diretta TV: saltano i nervi a Uomini e Donne – VIDEO

Dopo Gemma Galgani però è la volta di Tinì Cansino. Tutto ha avuto inizio quando Maria De Filippi annuncia l’arrivo di un nuovo pretendente per la settantenne. “C‘è un signore egiziano per Gemma”.

Tina non attende per replicare: “Egiziano? Che bel regalo che hai ricevuto dalla Befana. Pensa, dall’antico Egitto”. Poi rivolgendosi a Tinì dice di fare la passerella e portargli la mummia davanti. Dinanzi al rifiuto l’opinionista perde le staffe.

“Perchè non puoi? Hai mostrato il cu*o per trent’anni e adesso non puoi alzarti? Sei stata per trent’anni a Drive In con le tet*e di fuori e adesso dice di non sapere…”. Alla fine tutto si è risolto con un sorriso.