Covid-19, bollettino medico 14 gennaio: 17.246 contagiati e 522 decessi

Covid-19, ecco il bollettino medico di giovedì 14 gennaio. Ancora cattive notizie in Italia: salgono infatti sia i positivi che i decessi. Il numero più alto di casi si registra nel Veneto e in Lombardia.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. Purtroppo non si registrano buone notizie rispetto a ieri. Salgono infatti, seppur non di molto, sia i positivi che i deceduti mentre si registrano meno guariti rispetto a ieri. Una curva epidemiologica dunque che continua a mostrare un media medio-alta piuttosto che scendere.

Covid-19, il bollettino medico del 14 gennaio

• 17.246 contagiati

• 522 morti

• 20.115 guariti

-22 terapie intensive | -415 ricoveri

160.585 tamponi

Tasso di positività: 10,7% (+1,7%)

896.498 vaccinati totali

La situazione in Italia

Sono dunque 17.246 i nuovi positivi riscontrati sul territorio nazionale: ieri erano 15.774. I decessi sono invece 522, quindi un ulteriore aumento rispetto ai 507 di ieri. La buone notizie arrivano invece dal calo delle terapie intensive, -22 in queste ultime 24 ore, e in generale sul fronte ricoveri poiché si registra una discesa di 415 unità. Con un tasso di positività pari al 10.7&, e dunque con un aumento dell’1.7%, sale il dato relativo ai vaccinati in Italia: tra ieri e oggi ce ne sono stati ben 896.498.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, il numero maggior giunge anche quest’oggi dalla Lombardia dove sono emerse 2.587 nuovi casi certificati. Segue il Veneto con 2.076 nuovi infetti e chiude il podio la regione Sicilia con 1.867 nuove situazioni accertate. Vicinissimo, tuttavia, c’è anche il Lazio che consegna altri 1.816 positivi. Il minor numeri in tal senso giunge invece dalla Valle d’Aosta: appena 16 quest’oggi. Seguono la Basilicata con 90 nuovi positivi e il Molise con 107.