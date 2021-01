Turismo, Regioni chiedono aiuto al governo: “Servono misure straordinarie”

Turismo, la situazione è sempre più grave e le regioni chiedono adesso l’aiuto del governo per salvare un settore che sta letteralmente colando a picco.

Che il settore del turismo sia uno di quelli che più sta scontando la crisi economica innescata dall’epidemia di coronavirus non è certo un mistero. Il problema però, è che con il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, la situazione è sempre più grave e rischia di diventare irreversibile se non si interviene al più presto. Per questo le Regioni hanno lanciato un appello al governo per fare il possibile per salvare questo comparto economico. C’è un bisogno disperato di provvedimenti straordinari per non far sprofondare un settore che coinvolge migliaia e migliaia di lavoratori. Nella nota pubblicata dalle Regioni a riguardo, si legge infatti che il turismo “soffre oggi alcuni miliardi di mancato fatturato e che rischia, a crisi epidemica finita, di non avere più la forza di rialzarsi. Per questo è necessario mettere in campo misure immediate e proporzionate per le imprese e per i lavoratori stagionali”.

Leggi anche: Pensioni gennaio 2021, domani l’accredito in banca: il motivo del “ritardo”

Vaccino, Miozzi (Cts): “Pensiamo prima agli over 80”

Intanto sono iniziate questo le prime campagne di vaccinazioni, anche se probabilmente passeranno mesi prima che si riesca a somministrare il vaccino all’intera popolazione. Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del governo, è intervenuto di recente alla trasmissione “L’Aria che Tira”, in onda su LA7, per fare il punto della situazione su questa terribile pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Leggi anche: Decreto Natale, inviati bonifici per i ristori: raggiunta quota 628 milioni

Miozzo ha dichiarato che “le vittime del Covid sono, per la stragrande maggioranza, gli over 80: sono loro quelli che vanno messi in sicurezza per primi e ai quali va data la priorità. Sicuramente poi i docenti andranno vaccinati con priorità assoluta, anche perché buona parte di loro ha già 55-60 anni e appartiene ad una fascia a rischio. Ma prima pensiamo agli ultra 80enni“.