Coronavirus, Pregliasco: “Impennata contagi dalla prossima settimana”

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha rilasciato un’intervista per parlare dello stato attuale della pandemia nel nostro paese.

La zona bianca al momento è una speranza che non sembra però supportata dai dati che abbiamo a disposizione. Questa l’opinione del virologo Fabrizio Pregliasco in un’intervista rilasciata a Rai Radio1. Il medico infatti è convinto che un terza ondata sia inevitabile, anche perché bisogna considerare il fatto “che i contagi potrebbero arrivare a metà mese, dalla prossima settimana”. D’altronde l’emergenza sanitaria sta continuando a mettere a prova tutto il mondo e il vecchio continente in particolare. È notizia di queste ore infatti che Angela Merkel sta valutando di prolungare il lockdown nella nazione fino al mese d’Aprile.

E anche in Italia, nonostante siano iniziate le campagne di vaccinazioni, il governo valuta nuove misure restrittive, come dichiarato alcuni giorni fa dal Ministro alla Salute Roberto Speranza. E nella giornata di ieri, è intervenuto anche il premier Conte che in un’intervista al TG3 ha avvertito la popolazione che presto assisteremo a una nuova ondata di contagi: “Non sarà sicuramente facile, purtroppo siamo chiamati a dover fare ancora molti sacrifici”. E tra le varie ipotesi sul tavolo dell’esecutivo, vi è anche quella di vietare l’asporto ai locali dopo le 18.

Una proposta però che sta sollevando molte polemiche e che potrebbe oltretutto rivelarsi pericolosa per la tenuta del governo. Non è dato infatti sapere come la prenderanno i migliaia di ristoratori già profondamente danneggiati dalle misure restrittive.