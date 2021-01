Si tagliano le labbra per somigliare a Joker: in ospedale due ragazzi 

Si tagliano le labbra per somigliare a Joker: choc a Milano. Due adolescenti, un ragazzo e una ragazza, finiscono così dritti in ospedale con conseguenze poco gradevoli.

Choc a Milano: si tagliano le labbra per assomigliare a Joker e finiscono dritti in ospedale. Protagonisti di questa assurda e macabra vicenda sono due ragazzi minorenni finiti appunto al pronto soccorso quando il sangue ha iniziato a dilagare. I due, giunti in reparto, hanno inizialmente riferito di essere stati aggrediti da terzi, pista completamente esclusa sia dalle indagini dei Carabinieri che dagli accertamenti medici della struttura sanitaria in cui sono accorsi.

Si tagliano le labbra e vanno in ospedale: il motivo è Joker

Da lì poi l’altra versione: i due, un ragazzo e una ragazza, si sarebbero inferti i tagli autonomamente al fine di emulare il personaggio sinistro e avversario di Batman, villan messo ancor più in risalto dal suo ultimo film dedicato al cinema. Interrogato dalle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe timidamente confermato il tutto.

L’episodio si è verificato a Cernusco sul Naviglio e il ragazzo è stato denunciato per sfregio, un reato introdotto da poco nell’ordinamento nazionale. Tutto lascia pensare infatti che sia stato lui a effettuare i tagli sul volto dell’amica, la quale mostra decisamente più gravi e profonde rispetto alle sue che risultano lievi e non profonde. Una dimostrazione, l’ennesima, che svela la deriva preoccupante di una generazione ormai allo sbaraglio e pronta ad auto-lesionarsi con una semplicità sconvolgente.