Chiara Ferragni, caduta improvvisa ed ecografia di controllo: le sue condizioni in seguito a quanto accaduto proprio in queste ore.

Grandissima paura per Chiara Ferragni che è incinta e che, proprio in queste ore, è stata vittima di un incidente. La famosissima influencer, infatti, ha da poco rilasciato queste dichiarazioni sulla propria pagina Instagram: “Ieri ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura (senza farmi male) ma in gravidanza non si sa mai quindi oggi ho fatto un’altra visita di controllo. E così l’ho rivista e nella terza foto che ho pubblicato sorride. Ora tutto bene, è sempre bellissimo vederla”.

Chiara Ferragni cade in mezzo alla natura: le sue condizioni

Tutto sotto controllo, dunque, per Chiara Ferragni che sta benissimo dopo la caduta delle scorse ore. La 33enne originaria di Cremona, che al momento vanta addirittura 22,3 milioni di follower su Instagram, dovrebbe partorire a fine febbraio per la gioia del marito Fedez e di suo figlio Leone.

Intanto, la stessa Ferragni ha pubblicato da poco la Foto dell’ultimissima ecografia per rassicurare i suoi fan: