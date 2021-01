Barbara D’Urso, arriva la clamorosa decisione: fan letteralmente spiazzati per quello che sta succedendo proprio in queste ore.

‘Live Non è la d’Urso’, il famoso talk show condotto da Barbara D’Urso, non andrà in onda domani sera. Lo ha deciso proprio in queste ore Mediaset, che ha deciso di cambiare programmazione per la sera del 10 gennaio e di dare spazio all’intervista esclusiva a Papa Francesco e allo speciale del Tg5. ‘Live Non è la d’Urso’, dunque, slitta di una settimana e tornerà in prima serata su Canale 5 il 17 gennaio.

Barbara D’Urso, arriva la clamorosa decisione di Mediaset

I tantissimi fan della conduttrice napoletana, dunque, saranno costretti a pazientare ancora una settimana prima di rivederla in tv alla conduzione del programma che va in onda la domenica sera su Canale 5. ‘Live Non è la d’Urso’ sta riscuotendo un grandissimo successo anche quest’anno e i numeri sono tutti dalla parte della D’Urso e del suo talk show sempre parecchio divertente e scoppiettante.