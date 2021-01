Epifania in zona rossa per tutta l’Italia. Limitati gli spostamenti e le visite a parenti ed amici. Tutto ciò che si può fare oggi.

L’Italia si tinge di rosso. Oggi 6 gennaio sono vietati gli spostamenti (tranne per comprovate esigenze), bar e ristoranti restano chiusi così come i negozi: tranne quelli che vendono generi essenziali. È consentito invece far visita ad amici o parenti purché a spostarsi siano un massimo di due adulti con un minore di 14 anni. Tutto ciò che è consentito fare nella giornata di oggi.

Cosa si può fare oggi 6 gennaio: le regole su spostamenti e visite

Nella giornata di oggi 6 gennaio sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze, quali motivi di lavoro, salute e urgenza. Per tutti coloro che abitano in comuni con meno di 5mila abitanti è consentito spostarsi ma in un raggio massimo di 30 chilometri.

se non per comprovate esigenze, quali motivi di lavoro, salute e urgenza. Per tutti coloro che abitano in comuni con meno di 5mila abitanti è consentito spostarsi ma in un raggio massimo di 30 chilometri. Nella giornata di oggi è consentito far visita a parenti e amici , ma solo se a spostarsi sono due adulti accompagnati da minori di 14 anni.

, ma solo se a spostarsi sono due adulti accompagnati da minori di 14 anni. Sono consentite le attività motorie all’aperto e attività sportive individuali . Si può portare il cane a fare passeggiate.

. Si può portare il cane a fare passeggiate. Restano chiusi bar e ristoranti , mentre è consentito l’asporto e la consegna a domicilio.

, mentre è consentito l’asporto e la consegna a domicilio. Tutti i negozi sono chiusi, tranne gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità.

