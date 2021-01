Come risparmiare 2.000 euro l’anno stando a casa

Chi non vorrebbe trovarsi con un bottino di 2.000 euro in più a fine anno? Ecco come fare per risparmiare questi soldi

Ogni giorno ci capita di riflettere come poter risparmiare senza però privarci di nulla. È molto difficile riuscire a trovare un metodo per godersi ogni piccola cosa senza dover mai rinunciare a nulla, ma qualche piccolo metodo c’è. A chi non farebbe piacere ritrovarsi, a fine anno, con 2.000 euro in più tra le mani?

Spesso ci capita di imbatterci sul web a leggere decine di conti fatti sul risparmio per le sigarette. Nonostante il fumo sia un pessimo vizio, rinunciare ad esso è molto difficile e prima o poi si cade in inganno o si trovano alternative altrimenti dispendiose. C’è una cosa a cui, però, si può rinunciare, ma rifacendolo a casa.

2.000 euro in più a fine anno: come risparmiare

Basta modificare una semplice abitudine, anche banale, per risparmiare quasi 2.000 euro l’anno. Fare colazione a casa ci fa risparmiare, in media, 5 euro al giorno che, moltiplicati per 365 sono 1.825 euro all’anno. Una bella somma se si pensa a come, in maniera economica e pratica, si può preparare una gustosa colazione anche in casa. A partire dai croissants e marmellate fatte in casa, ad un gustoso caffè o un perfetto cappuccino con schiuma. Siete disposti a rinunciare a mezz’ora di letto per 2.000 euro l’anno, in più?

È pur vero che, colazione al bar – Covid e restrizioni permettendo – vuol dire momento di relax, socializzazione, chiacchiere e divertimento. Dunque, mettete sull’ago di una bilancia risparmio e socialità: cosa pesa di più? Quando riuscirete a dare una risposta al vostro dilemma, è qui che potrete trarre le vostre conclusioni e benefici.