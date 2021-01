Covid Usa, superati i 20 milioni di contagi: muore senatore repubblicano

Gli Usa superano i 20 milioni di contagi da Covid-19. Inoltre, sempre a causa del virus, perde la vita anche un senatore repubblicano.

Non si arresta la diffusione del Covid-19 negli Usa. Ad oggi gli Stati Uniti restano il paese più colpito dalla pandemia, anche a causa della discutibile gestione di Donald Trump. Infatti il paese non ha mai adottato veramente delle misure restrittive ed ha visto un continuo aumento dei contagi, con la curva che sale sempre di più. La speranza degli americani non è solamente il vaccino, ma anche l’insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente, Joe Biden.

Infatti uno degli obiettivi di Biden è proprio quello di porre fine alla pandemia quanto prima possibile, come annunciato durante la campagna elettora. Gli Usa ad oggi hanno numeri da capogiro, nonostante l’approvazione dei vaccini di Pfizer e Moderna. Inoltre il continuo salire della curva, non permette alla campagna vaccinale di dare un impatto significativo sulla pandemia. Andiamo quindi a vedere l’andamento della pandemia nel paese americano.

Covid Usa, ancora tantissimi i contagi: oltre 166mila nuovi casi e 2.051 decessi

Ad oggi gli Usa hanno superato i 20 milioni di contagi da Covid-19. Numeri sempre alti, a tratti agghiaccianti per il paese che non è mai riuscito a mettere un freno al diffondersi dei contagi. L’ultimo bollettino della John Hopkins University, infatti, riporta 160.606 nuovi casi e ben 2.051 decessi riportati al giorno di Capodanno. Ad oggi, quindi, le morti totali legate al Covid-19 salgono a 347.788.

Crescono anche i ricoveri legati al virus, che stando all’ultimo report della JHU sono ben 125.057. Inoltre la CNN ha ricordato che è il 31esimo giorno consecutivo che gli Usa fanno registrare oltre 100mila casi giornalieri.

Inoltre a causa di complicanze respiratorie dovute al Covid è deceduto anche il senatore repubblicano della Virginia, Ben Chafin Jr. all’età di 60 anni. Con una nota, il suo ufficio ha comunicato: “Il senatore è morto il primo gennaio 2021. Fu eletto nel 2013 e nel 2014 approdò al Senato americano“. Tra le fila del Congresso è il secondo decesso, nel giro di appena due giorni.