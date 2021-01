Covid, Burioni invita a non perdere tempo: “Da Londra bollettino di guerra”

I contagi da Covid-19 sembrebbero essere aumentati di nuovo, speciamente a Londra, così il virologo Burioni invita ad accellerare le vaccinazioni.

Tornano a preoccupare i bollettini dei contagi da Covid-19, con Roberto Burioni che annuncia il divieto di perdere tempo. Infatti, specialmente in Gran Bretagna, la diffusione della nuova variante di Coronavirus ha fatto impennare nuovamente i casi. Solamente nella giornata di ieri sono stati registrati oltre 53mila nuovi contagi, con le misure restrittive di Boris Johnson che non sono servite.

Inoltre la nuova situazione del virus rischierebbe di minare il processo di vaccinazioni, già partito da diverse settimanae. Al momento la Gran Bretagna è l’unico paese europeo che ha approvato già due vaccini contro il Coronavirus. Così il virologo Roberto Burioni ha deciso di dire la sua, invitando a non perdere tempo ed a procedere al maggiorn numero di vaccinazioni possibili, andiamo quindi a vedere le sue parole.

Covid, Burioni annuncia: “Non perdiamo altro tempo”

Torna a parlare sull’andamento della pandemia Roberto Burioni, preoccupato dall’incredibile aumento dei casi degli ultimi giorni, non solo in Gran Bretagna, ma anche in Italia e nel resto d’Europa. Per Burioni, l’ultimo bollettino del Regno Unito è da guerra, a causa della diffusione della nuova variante. Il virologo ha affermato: “Siamo in modalità ‘medicina da disastro’ e non siamo più in grado di fornire assistenza di alta qualità“.

Stando ai numeri dell’1 gennaio, la Gran Bretagna ha fatto registrare oltre 53mila nuovi casi e 613 decessi, in sole 24 ore. Inoltre preoccupa anche il numero dei nuovi decessi, con circa 981 morti. A Londra abbiamo il centro dell’epidemia, con circa 15mila nuovi contagi solamente nella capitale. Sarà così indispensabile accellerare il processo di vaccini, prima di una nuova clamorosa ondata di contagi.