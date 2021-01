Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per il difensore: è testa a testa

Calciomercato Inter, si punta al difensore. Su di lui c’è però anche la Juventus, che sembra essere in vantaggio

La prossima sessione di calciomercato è ormai alle porte, e i principali club europei si preparano a piazzare i giusti colpi per puntare ai massimi obiettivi. Anche l’Inter è pronta a fare lo stesso, con la dirigenza che vuole accontentare il tecnico leccese Antonio Conte per conquistare lo scudetto.

L’obiettivo numero uno è il difensore e, stando a quanto riferiscono dalla Spagna, è pronto il testa a testa con la Juventus per un vecchio pallino del tecnico nerazzurro. La trattativa vera e propria potrebbe partire già nei prossimi giorni, in quanto il giocatore ha rotto definitivamente col suo attuale club.

Calciomercato Inter, testa a testa per Marcos Alonso

Che Marcos Alonso piaccia all’Inter e ad Antonio Conte, non è un segreto. Nella sessione di calciomercato che si appresta a partire, il club nerazzurro è pronto a tentare l’assalto definitivo per portare l’esterno ex Fiorentina a Milano. Lo spagnolo ha definitivamente rotto col Chelsea, e non gioca da diverso tempo. Su di lui però, stando a quanto riferisce Don Balon, continua ad esserci anche la Juventus.

Frank Lampard ha fissato il prezzo per lui: 15 milioni di euro. Una cifra abbordabile e che potrebbe anche scendere con la giusta trattativa. Intanto, pare che anche l’Atletico Madrid sia interessato al giocatore, con Simeone che nei giorni scorsi ha offerto un prestito fino al termine della stagione al club londinese.