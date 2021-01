Elettra Lamborghini, intimo rosso fuoco e pazza idea in piena notte come mostrano le Storie pubblicate pochissime ore fa. La famosa cantante è letteralmente scatenata in questi filmati.

Elettra Lamborghini è davvero un personaggio di spicco all’interno del panorama musicale italiano e non solo per la sua straordinaria voce. La celebre cantante, infatti, è anche bellissima e simpaticissima e tutte le sue Storie su Instagram riscuotono sempre un successo enorme. Proprio come quelle pubblicate in queste ore, in occasione del Capodanno 2021, in cui la Lamborghini si diverte in compagnia di suo marito, ovvero Afrojack.

Elettra Lamborghini scatenata in intimo rosso fuoco: il Video

Nelle Storie in questione, si vede Elettra Lamborghini iniziare a mangiare in piena notte davanti allo sguardo divertito di suo marito. Ma a catturare l’attenzione dei suoi tantissimi follower (al momento 6,4 milioni) è l’intimo rosso fuoco che indossa e che evidenzia le curve pazzesche della 26enne originaria di Bologna.

Non è la prima volta che la Lamborghini viene pizzicata in compagnia di Afrojack in attività a dir poco esilaranti, che fanno letteralmente impazzire il web.