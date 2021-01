Afghanistan, giornalista ucciso in un agguato: quinta vittima in due mesi. Besmullah Adel Aimaq lavorava come redattore capo della radio Voice of Ghor

Un giornalista radiofonico afghano è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato nella provincia centrale di Ghor. L’imboscata è stata condotta a bordo di un’automobile e non ha lasciato scampo all’operatore dei media locali, diventato la quinta vittima della categoria in appena due mesi.

Besmullah Adel Aimaq, redattore capo della radio Voice of Ghor, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante uno spostamento verso la città di Firoz Koh. A riportarlo è stato il portavoce del governatore, Aref Aber.

L’omicidio di Aimaq rientra in una triste scia di sangue nel paese che sta portando all’uccisione di diverse personalità attraverso attentati.

Al momento nessun gruppo terroristico afghano ha ancora rivendicato l’omicidio.

Le uccisioni mirate di figure di spicco, inclusi giornalisti, politici e attivisti per i diritti umani, sono aumentate a dismisura nell’ultimo periodo, con un’escalation di violenza che sembra senza fine. Questo nonostante i diversi colloqui di pace in corso tra le varie istituzioni nazionali ed internazionali con i talebani.

A dicembre, un giornalista afghano di spicco, Rahmatullah Nekzad, è stato assassinato nella città orientale di Ghazni.

Secondo fonti locali, è stato freddato a colpi d’arma da fuoco da sconosciuti mentre si recava a una moschea vicino a casa sua.

Gran parte della violenza è stata scatenata dai talebani all’interno di un braccio di ferro nei colloqui di pace. Le trattative sono iniziate a settembre a Doha, in Qatar, ma sono attualmente sospese fino alla seconda settimana di gennaio.