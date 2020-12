Italia, domani si torna in zona rossa: regole e coprifuoco

L’Italia è pronta a tornare in zona rossa da domani, con l’ultimo periodo di forti restrizioni. Andiamo a vedere regole e coprifuoco dei prossimi giorni.

Domani l’Italia tornerà in Zona Rossa, almeno fino al 3 gennaio, prima di un giorno di zona arancione e l’ultimo giorno di grandi restrizioni previste per l’Epifania. Infatti con l’ultimo decreto il premier Giuseppe Conte ha scelto la linea dura prima dell’inizio delle vaccinazioni estese alla popolazione. Come previsto dalle ultime decisioni, la penisola sarà in zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Meteo, nuovo ciclone ricco di piogge: sarà un Capodanno gelido

Poi si passerà ad una piccola zona arancione il 4 gennaio ed infine il 5 ed il 6 gennaio sono previsti gli ultimi due giorni con le massime restrizioni. Particolare attenzione desta il nuovo coprifuoco, che dall’1 gennaio sarà in vigore dalle 22 alle 7 di mattina, mentre negli altri giorni resterà dalle 22 alle 5, decisioni chiarite anche sul sito www.governo.it. Andiamo quindi a vedere tutte le restrizioni previste per questi giorni festivi.

Italia, si torna in zona rossa: cosa cambia

Saranno quindi diverse le regole in questi giorni, dove l’Italia tornerà in zona rossa. Infatti saranno previste maggiori restrizioni si per quanto riguarda gli spostamenti che per l’autocertificazioni. Inoltre nel decreto sono previste anche le regole per servizi essenziali, negozi, bar e ristoranti. Andiamo quindi a vedere tutte le norme previste dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Emergenza Covid, Fauci: “Negli Usa il picco è fuori controllo”