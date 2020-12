Elodie e Ibrahimovic, l’annuncio lascia tutti di stucco: è la prima volta!

Elodie e Ibrahimovic, l’annuncio lascia tutti di stucco: arriva una grandissima sorpresa in queste ore.

La clamorosa indiscrezione circolava già da qualche giorno e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Elodie e Zlatan Ibrahimovic, infatti, saranno insieme al prossimo Festival di Sanremo, seppur in ‘vesti’ diverse. Ad annunciarlo è in questi minuti il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus, nel corso della presentazione dello show in programma su Rai 1, ‘L’anno che verrà’.

Elodie e Ibrahimovic insieme a Sanremo: l’annuncio ufficiale

Ecco le sue parole: “Adesso posso confermarlo. Achille Lauro sarà ospite fisso del festival in tutte e cinque le serate, ma stiamo lavorando per capire come sfruttare al meglio le sue potenzialità e qualità artistiche. Elodie? Lei, invece, sarà una delle presenze femminili che mi accompagnerà sul palco, mentre anche Zlatan Ibrahimovic sarà con noi in tutte le cinque serate del festival e non salterà nemmeno un match con la casacca del Milan“.

Annuncio clamoroso, che lascia il mondo della musica e dello spettacolo senza parole: sarà l’unica grande sorpresa o nel corso delle prossime settimane verranno svelate altre importanti anticipazioni?