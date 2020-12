Sara Tommasi si sposa: chi è il futuro marito e la data del matrimonio

Sara Tommasi si sposa. Lo scrive il direttore di Novella 2000 rivelando la data e il nome del futuro marito.

Sara Tommasi sta per sposarsi. L’indiscrezione è stata lanciata di direttore di Novella 2000 Roberto Alessi con un articolo pubblicato sul quotidiano Libero. L’ex showgirl sta dunque per compiere il grande passo, e sembra essersi lasciata alle spalle tutti i problemi degli ultimi anni, tra cui la dipendenza dalle droghe e quel controverso film hard che divenne un vero e proprio caso giudiziario. La speranza adesso è che l’amore possa regalarle una vita serena. Anche perché è lo stesso direttore di Novella2000 a raccontare di come la donna sia ormai una persona rinata, che si è lasciata alle spalle il passato.

Sara Tommasi si sposa, chi è il suo futuro marito?

Ma chi è il suo futuro marito? Si tratta di un manager di nome Antonio d’Orso, e a quanto pare è stato lui a confermare ad Alessi le imminenti nozze, che dovrebbero tenersi nella data del 21 Marzo 2021. Il giornalista nel suo articolo spiega che d’Orso, conosciuto dagli amici con il soprannome di Tony, ha molti meriti nella ritrovata serenità dell’ex showgirl. Ma non è la sola novità nella vita della Tommasi.

Alessi racconta anche che la donna negli ultimi ha deciso di impegnarsi attivamente nella battaglia politica contro la violenza sulle donne, diventando anche testimonial di un brano musicale creato per sensibilizzare la popolazione sul tema.