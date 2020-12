Lotteria Italia, crollo storico: non succedeva da 40 anni

Lotteria Italia in discesa: anche il gioco nazionale ha risentito della fortissima crisi innescata dal Covid-19. Secondo quanto svela Agipronews, infatti, non si calcolavano numeri così bassi da almeno 40 anni.

Anche la lotteria crolla sotto i colpi e la crisi del Covid-19: lo rivela Agipronews. Secondo quanto emerge infatti da un’analisi realizzata dall’agenzia specializzata, si registra un calo pari addirittura al 30% con un totale di ‘appena’ 4.7 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un vero e proprio tracollo, con una caduta libera che non si vedeva da ben 40 anni.

Lotteria italiana, flop per il 2020

L’incasso dell’intero 2020, del resto, è stato pari a 23.5 milioni di euro, ovvero in netto calo rispetto ai 34 milioni del 2019 per un totale di 6.7 milioni di biglietti venduti. Oltre alla crisi economica che ha spinto tante persone a non azzardare più come un tempo, ad arginare questo flusso sono state anche le varie restrizioni con l’impossibilità degli spostamenti e la chiusura forzata di molte attività commercialo.

Secondo gli esperti, infatti, tali misure hanno fortemente condizionato alcuni punti strategici come le vendite nelle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli autogrill e tanti altri contesti in cui la lotteria nostrana è particolarmente invitante. Tuttavia, al contempo, si registra anche una buona notizia sul fronte on line, dove la crescita dei biglietti è in netta salita anche se non compensa il vuoto generale.

Adesso si spera in un 2021 dove si possa voltar pagina e tornare ai fasti a cui la lotteria è abituata. E a proposito di nuovo anno: appuntamento a mercoledì 6 gennaio durante la trasmissione ‘Soliti ignoti’ sui canali Rai. Qui, infatti, saranno annunciati i biglietti vincenti per i premi di prima categoria, tra cui il primo che porterà 5 milioni di euro nella casa di qualche italiano.