Grande Fratello Vip, in un’intervista rilasciata al giornale libero, Elisabetta Gregoraci svela chi sarà a suo parere il vincitore di questa edizione

Nonostante sia uscita dalla casa più spiata d’Italia da qualche tempo, Elisabetta Gregoraci non smette di far parlare di sé. L’ex showgirl infatti ha concesso un’intervista al quotidiano Libero in cui ha parlato a tutto tondo della sue esperienza nel reality. La donna ha spiegato che la decisione di partecipare al Grande Fratello è nata dalla voglia di mettersi in gioco in una sfida diversa da solito, in cui potesse mostrarsi al pubblico senza filtri. Un obiettivo che sembra avere centrato. La Gregoraci racconta infatti che da quando ha lasciato la casa, è stata riempita di messaggi di affetto da parte dei suoi fan.

GF Vip, la Gregoraci svela il nome del vincitore

Una decisione oltretutto volontaria. Il suo abbandono, come ha spiegato lei stessa, è stato infatti dettato dalla voglia di passare il Natale insieme al figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con il famosissimo imprenditore Fabio Briatore. E non poteva naturalmente mancare la domanda su chi secondo lei sarà il vincitore di questa edizione di Grande Fratello Vip. La Gregoraci ha risposto che l’ingresso dei nuovi concorrenti nella casa, dopo la decisione di prolungare il reality fino a febbraio, rende ancora più incerto capire chi trionferà in questa edizione.

A suo parere però, il favorito è Tommaso Zorzi, che effettivamente, almeno leggendo i social, sembra essere il concorrente più apprezzato dal pubblico.