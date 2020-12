Alessandra Amoroso e il post a sorpresa via social. “Mi ha salvato la vita, ascoltate il mio consiglio”, scrive l’artista.

Nuovo post natalizio di Alessandra Amoroso per i suoi fans. La cantante, infatti, ha voluto lasciare un saluto al suo pubblico anche nel giorno di Santo Stefano con una foto del suo look odierno e soprattutto quel sorriso perenne dell’artista: “… ridere…mi ha sempre salvato!!! Comunque sta finestra mi piace…! Meh…sta ba mangiu lu brodu pe Santu Stefanu!!! (Facilmente traducibile…😷!)”, ha infatti scritto la donna con tanto di finale in dialetto pugliese.

Alessandra Amoroso e il saluti ai fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Sono stati tantissimi i riscontri tra i commenti tra manifestazioni d’affetto e complimenti per la sua bellezza. Amoroso che ieri si era già manifestata con un cappellino di Natale e un selfie con la sua dolce nipotina: “Auguri a tutti voi di Buon Natale”, aveva scritto. Con tanto, appunto, di immancabile hashtag ‘sorridere sempre’.

Ancor prima ha poi postato uno scatto di famiglia col seguente messaggio: “Buona vigilia a tutti, alle vostre famiglie, alle persone che più amate e a tutte quelle persone che amano incondizionatamente perché di questo si tratta… auguri a tutti voi da me e la mia family”.