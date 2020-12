Covid USA, Biden si vaccina in diretta Tv: “E’ sicuro” – VIDEO

Covid USA, Biden si vaccina in diretta Tv: “E’ sicuro, fatelo tutti”. Il futuro presidente americano ha voluto lanciare un messaggio di grande speranza

Il presidente eletto degli USA Joe Biden ha ricevuto la sua prima dose del vaccino contro il coronavirus, prodotto da Pfizer e BioNTech. L’evento è stato trasmesso in diretta televisiva nel pomeriggio (orario locale) e d è servito a lanciare un messaggio rassicurante nei confronti del popolo americano: “E’ sicuro“. La somministrazione è avvenuta al Christiana Hospital di Newark, nel Delaware, ad opera di Tabe Mase, infermiera e capo dei servizi sanitari dei dipendenti dell’ospedale.

“Dobbiamo moltissimo a queste persone“, ha detto Biden, ringraziando coloro che sono coinvolti nello sviluppo e nella distribuzione del vaccino e gli operatori sanitari in prima linea.

“Penso anche che valga la pena dire che questa è una grande speranza. Lo sto facendo per dimostrare che tutte le persone dovrebbero vaccinarsi appena sarà possibile. Non ci sono rischi e non è il caso di preoccuparsi”.

Biden ha voluto sottolineare anche come il lancio del vaccino sia solo nelle fasi iniziali e che la campagna vaccinale sarà ancora lunga.

“Bisogna avere pazienza, ma presto potremo iniziare a coprire una buona fascia della popolazione“.

Il futuro presidente degli Stati Uniti ha invitato nel frattempo gli americani ad ascoltare gli esperti di sanità pubblica, indossando le mascherine e rispettando il distanziamento.

La vaccinazione di Biden è avvenuta una settimana dopo che le prime dosi del vaccino erano state somministrate agli operatori sanitari e pochi giorni dopo che la FDA ha concesso l’autorizzazione definitiva.

