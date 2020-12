Calciomercato Juve, Ronaldo può salutare: c’è un’offerta 

Calciomercato Juve, attenzione al possibile addio di Ronaldo a fine campionato. Dall’estero, infatti, si parla di un’offerta già sul tavolo per CR7 e la Juventus.

Cristiano Ronaldo e lo spettro di un clamoroso addio alla Juventus a giugno: ci risiamo. Dall’estero, infatti, continuano a piovere notizie che allertano non poco il mondo bianconero. L’ultimissima arriva dalla Spagna, dove Don Balon ribadisce la possibilità di uscita del fenomeno portoghese a fine campionato. Sarebbe tutto strettamente collegato alla Champions League in corso: in caso di nuovo fallimento, infatti, CR7 sarebbe pronto ai saluti a fine stagione.

Calciomercato Juve, Ronaldo ai saluti?

Ci sarebbe già una squadra pronto ad accoglierlo a braccia apertissime: il Manchester United. La società britannica, del resto, punterebbe forte sul cinque volte pallone d’oro. Così come l’atleta chiuderebbe volentieri la carriera con i Red Devils dove tutto ha avuto inizio a livello continentale. La società inglese, come si apprende dal quotidiano iberico, sarebbe pronta a garantire al fenomeno un contratto biennale da 30 milioni di euro con opzione per un terzo.

Dunque – se confermato – Ronaldo potrebbe tirare fino ai 38 anni di età. Alla Vecchia Signora andrebbero invece 60 milioni di euro cash per interrompere anzitempo il contratto col giocatore fissato a giugno 2022. Una proposta che la dirigenza piemontese valuterebbe di certo considerando il peso specifico enorme di Ronaldo sul bilancio bianconero. Senza dimenticare la voglia, soprattutto in caso di nuovo fallimento europeo, di aprire a una linea molto più verde e all’insegna di un nuovo ciclo.