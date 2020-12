Lazio-Napoli 2-0: highlights, voti e tabellino della partita che ha concluso la tredicesima di andata in Serie A



Lazio-Napoli 2-0: una questione di motivazioni e di voglia. Non è l’unica spiegazione dei tre punti per la squadra di Simone Inzaghi, che aveva bisogno di dare una svota alla stagione. In fondo era così anche per il Napoli, dopo le polemiche di San Siro, ma non è stata serata.

Primo tempo a senso unico e non solo per la zuccata vincente di Ciro Immobile che trova uno stacco meraviglioso indovinando la parola perfetta per battere Ospina. Solo un lampo in mezzo a tanta Lazio. Corrono, pressano, non fanno ragionare i ragazzi di Inzaghi e costriuioscono anche altre occasioni. Sul fronte opposto l’unico a crederci è Lozano, troppo solo, e infatti non succede nulla.

In apertura di ripresa l’ennesima palla reciuperata, l’assist di Immobile e il tiro a giro di Luis Alberto nell’angolo opposto. Un colpo di biliardo da titoli di coda e infatti il Napoli da lì in poi è uscito dalla partita. E Gattuso rischia di aver anche perso per un po’ Lozano, per un problema alla caviglia.

Lazio-Napoli 2-0: highlights, voti e tabellino