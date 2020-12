Covid-19 virus inglese trovato anche in Italia, la situazione sta peggiorando drammaticamente. Infatti il ceppo mutato è stato trovato nel nostro Paese.

Il Covid-19 sta continuando ad essere protagonista assoluto delle nostre giornate, con tante persone che da mesi non fanno altro che pensare alla malattia nato nei mercati della carne di Wuhan. La situazione è molto delicata e ora peggiora, nettamente. Infatti come riportato da un comunicato ufficiale del Ministero della Salute è stata trovata la variante del SARS-CoV-2 che si è sviluppata a Londra, in Inghilterra, in questi minuti. Il comunicato ufficiale che è stato diramato dal Governo è stato molto chiaro e parla di un ritrovamento importante in un civile.

Covid-19, virus inglese trovato anche in Italia: il comunicato

Il comunicato ufficiale diramato dal Ministero della Salute conferma che sul nostro territorio è stato trovato un caso di positività al virus inglese. In particolare è stato il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, a Roma. La persona che è stata trovata positiva fa parte di una coppia e insieme al congiunto è rientrata nella capitale italiana dall’Inghilterra in questi giorni.

Nel comunicato si tiene a precisare che la coppia e tutti i loro cari stanno rispettando al massimo i protocolli e le regole in materia di isolamento e di prevenzione, stando a casa dopo aver viaggiato all’esterno, come la legge prescrive. Si attendono aggiornamenti importanti nelle prossime ore.