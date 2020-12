Il Milan vuole acquistare dei rinforzi durante la finestra di mercato invernale. Il colpo di gennaio arriva dal Napoli.

Non ci voleva proprio. Zlatan Ibrahimovic, l’highlander rossonero è fermo ai box e salterà sicuramente le prossime sfide con Sassuolo e Lazio. L’anno 2020, iniziato nel migliore dei modi per il Milan e lo svedese, per quest’ultimo non si chiuderà col botto.

Ibra, a causa dell’ultimo infortunio, non scenderà in campo nemmeno con il Benevento e, molto probabilmente, salterà anche i match che si disputeranno dal 3 al 10 gennaio. Urge ricorrere ai ripari, questo Maldini lo sa. Ma bisogna trovare anche un’occasione di mercato low cost.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, almeno un big in difesa a gennaio: la lista di Maldini

Calciomercato Milan, colpo in casa Napoli: “Contatti serrati”

Il vice Ibrahimovic potrebbe essere Rafael Leao, ma il portoghese è ancora troppo acerbo e non può sopportare il peso dell’attacco. Idem per Lorenzo Colombo e Ante Rebic. Il croato ha movimenti da ala offensiva e non da punta. Da qui la decisione di intervenire nel mercato invernale.

Il colpo potrebbe arrivare dal Napoli. A rivelare questa indiscrezione di mercato è stato il giornalista Carlo Alvino. “Il Milan pensa a Llorente dopo l’infortunio di Ibra. Lo spagnolo che è in parola con la Sampdoria a sorpresa potrebbe finire alla corte di Pioli”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, nuovo assalto a Kante: pronto un maxi scambio

Un vero colpo ad effetto questo. Il nome caldo era quello di Giroud, ma a quanto pare i rossoneri hanno virato sull’ex Juventus. I contatti tra le due società, sempre secondo quanto riferito da Alvino, sono serrati. L’offerta dei meneghini sembra essere più allettante di quella avanzata dai blucerchiati e la settimana potrebbe essere decisiva.