Elisabetta Gregoraci, paura durante la notte: arrivano i pompieri – VIDEO

Elisabetta Gregoraci, paura durante la notte: arrivano i pompieri. L’ex moglie di Flavio Briatore se l’è vista davvero brutta

Uno dei problemi più classici che possono capitare a tutti è dimenticarsi le chiavi di casa. Magari tornare in appartamento in piena notte e non riuscire ad aprire la porta. Ancor peggio rompere proprio la serratura e rimanere bloccati fuori. Proprio questo è successo alla bellissima Elisabetta Gregoraci, che ha documentato il tutto attraverso un paio di storie su Instagram. L’ex moglie di Flavio Briatore ha da poco terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, spinta dalla mancanza per il figlio Nathan Falco a non proseguire fino a febbraio nel reality di Mediaset. a quanto pare il ritorno a casa non è stato poi così semplice.

Elisabetta Gregoraci, paura durante la notte: costretta a chiamare i pompieri per entrare in casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Sono passate le 2 di notte e la Gregoraci cerca di rientrare nel suo appartamento. Il problema è che la chiave non funziona e si ritrova sul pianerottolo. Come raccontato su Instagram non sa proprio cosa fare.

“Volete lo scoop? Sono rimasta fuori da casa. Ho problemi con la serratura. Sto facendo questa diretta per voi, venitemi ad aiutare. Non riesco ad entrare in nessun modo, dovrò dormire sul pianerottolo“.

Alla fine però non sono serviti i suoi amici del GF VIP, Francesco ed Enoch, ma semplicemente i pompieri. Grazie al loro intervento Elisabetta è riuscita a risolvere il problema, tanto da condividere una storia su Instagram alle 3 passate, con una bella tazza di latte caldo e biscotti per rilassarsi dopo la disavventura.

