Tutti conoscono Elisabetta Canalis, ma in quanti sua cugina? È bella e sensuale quanto l’ex velina. Scopriamo di chi si tratta.

La cugina di Elisabetta Canalis condivide non solo il suo cognome, ma anche la sua bellezza e sensualità. Parliamo di Livia, che proprio come sua cugina sta iniziando il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Mentre Elisabetta è volata negli states, Livia è decisa a puntare al successo in Italia.

Ha 26 anni e possiede una bellezza mediterranea che sicuramente non può passare inosservata. Sono in molti a paragonarla a sua cugina, la Eli nazionale, ma conosciamo meglio Livia.

Elisabetta Canalis, conoscete sua cugina? È bella e sensuale quanto lei – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIVIA CANALIS 🇮🇹 (@liviacanalis)

Livia Canalis è laureata in interpretariato e traduzione. Ama il mondo deo spettacolo e della moda. Grazie alla sua bellezza ha partecipato a numerosi shooting fotografici e, cosa non comune, parla diverse lingue e suona il pianoforte.

È alta 182 cm e porta una taglia 42. Sul web è una star e il suo profilo Instagram possiede già la bellezza di 297 mila followers. Ama i tatuaggi, il suo corpo ne è pieno, ma quello che ama di più è una farfallina, realizzato all’inguine proprio come Belen Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIVIA CANALIS 🇮🇹 (@liviacanalis)