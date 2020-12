USA colpiti dal più grande attacco hacker della storia, il governo americano e non solo sono stati in serio percolo proprio in queste ore.

Sempre più spesso la situazione relativa alla sicurezza informatica si fa insidiosa e difficile da gestire. Sono infatti parecchie le persone che utilizzano internet e tutta l’interfaccia online e web disponibile in ogni campo delle applicazioni umane per svolgere le proprie attività. Grazie ad internet e ai suoi vari siti web possiamo fare veramente di tutto ormai, con una incredibile quantità di procedure e di possibilità. Collegandoci alla rete, infatti, possiamo fare acquisti, spostare denaro, iscriverci a dei social network, in alcuni Paesi del mondo addirittura votare nelle elezioni presidenziali, proprio come succede in America. E proprio l’America in queste ore è stata protagonista di un assedio portato avanti da alcuni hacker di dimensioni enormi, secondo alcuni rapporti si parla infatti del più grande attacco hacker della storia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amazon, abbigliamento su misura con intelligenza artificiale: come funziona

Usa colpiti dal più grande attacco hacker della storia: la situazione

L’FBI ha redatto un rapporto, riporta Reuters, che descrive quanto è successo in queste ore come il più grande attacco hacker nella storia dell’umanità. Le autorità e l’intelligence americana per ora segue la pista che porta a dei malintenzionati russi, che avrebbero cercato di infiltrarsi nelle aree più importanti del Paese, tramite attacchi hacker. La situazione è molto complicata e si stanno facendo tutte le verifiche del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, come ascoltare note audio senza aprire la chat: il nuovo trucco

Ad essere stati infetti sono i sistemi di SolarWinds, che si occupa di fornire programmi di gestioni delle reti a società private ma anche allo stesso governo. Si sta preparando la controffensiva.