WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone: la lista aggiornata

Presto WhatsApp si aggiornerà e non sarà più disponibile su una lista di smartphone “datati”. Ecco quali sono e cosa bisognerà fare

Tra le app di messaggistica più amate ed utilizzate al mondo, c’è sicuramente WhatsApp. Grazie alle sue tantissime funzionalità diverse e complete, sono milioni gli utenti in tutto il mondo che ogni giorno utilizzano il software di proprietà di Mark Zuckerberg per messaggiare e scambiare contenuti multimediali con amici e parenti.

Altre novità sono in arrivo nelle prossime settimane, ma non saranno positive. Sembra infatti che l’app presto non sarà disponibile per una lunga lista di smartphone, aggiornata proprio poche ore fa. Se siete possessori di uno dei modelli che andremo ad elencare, sarete costretti ad aggiornare il sistema operativo e/o comprare un nuovo modello.

WhatsApp, su quali smartphone non sarà più utilizzabile

Questa volta, il cambiamento riguarda principalmente i sistemi operativi. WhatsApp non sarà più utilizzabile su molti smartphone, e la lista continua ad aggiornarsi. Partendo da Android, bisognerà averlo aggiornato alla versione successiva alla 4.03, altrimenti non si potrà usufruirne. Stesso discorso per iPhone, con il software iOS che dovrà essere alla versione 9 o successive. Le novità però non sono certamente finite qui. Se siete possessori di un BlackBerry, dovrete avere l’OS successivo al 10.

Anche i Windows Phone presto diranno addio al sistema di messaggistica. Brutte notizie quindi per tantissimi utenti abituati a sfruttare quotidianamente l’app per comunicare con amici e parenti. Le cose da fare, in caso il vostro smartphone facesse parte della lista, sono due: controllare se il sistema operativo è aggiornato e/o cambiare il proprio cellulare.