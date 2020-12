Inter-Napoli, pesantissima tegola: una stella esce in lacrime e lascia il campo dopo appena 15 minuti dal fischio d’inizio.

E’, senza ombra di dubbio, Inter-Napoli la gara più attesa di questo turno di campionato e la sfida di San Siro perde subito uno dei protagonisti più attesi. Dries Mertens, infatti, è stato costretto a lasciare il rettangolo verde di gioco dopo appena 15 minuti dal fischio d’inizio a causa di un brutto infortunio alla caviglia. L’attaccante belga è uscito in lacrime ed è stato sostituito da Petagna: nelle prossime ore Mertens si sottoporrà ad esami più approfonditi per fare luce sull’entità del suo infortunio. Davvero una pessima notizia per la compagine allenata da Gattuso e per tutti i sostenitori azzurri.

