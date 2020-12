Gessica Notaro, condannato a 15 anni l’ex compagno che la sfregiò

Gessica Notaro, arriva giustizia: confermata la condanna pesante per l’ex compagno che la sfregiò a gennaio del 2017. Respinto il ricorso.

E’ arrivato il verdetto definivo per Edson Tavares, l’ex compagno di Gessica Notaro che per motivi passionali (?!) sfregiò il volto della donna lo scorso il 10 gennaio del 2017. La pena confermata dalla Cassazione è di 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione. Respinto dunque il ricorso e confermata la sentenza emanata dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018.

“Voleva cancellare la sua identità”, è questa la motivazione della sentenza di due anni fa. Con la seguente doverosa postilla: “Nessun senso di frustrazione può attenuare o giustificare la gravità di tale crimine”. Giustizia è fatta, quindi, per la donna italo-argentina cresciuta in Emilia-Romagna.

Gessica Notaro: arriva giustizia

I due si conobbero all’acquario di Rimini dove all’epoca lavoravano entrambi. Sembrava amore vero all’inizio, finché il brasiliano presto non si rivelò un uomo violento. Quando lei disse basta e lo lasciò, lui non accettò mai questa separazione e iniziò a perseguitarla. Inutili denunce e segnalazioni.

Poi una sera, quando stava rientrando a casa, fu aggredita con l’acido che avvia l’incubo della donna tra vari interventi chirurgici e continue cure. Oggi, tuttavia, è un simbolo per tutte le donne che hanno subito o subiscono violenza in ogni angolo del mondo. E’ apparsa spesso in diretta per raccontare il suo dramma e incoraggiare le donne a denunciare.

E pensare che la sua vita stava prendendo tutt’altro corso. Cantante e modella, a soli 17 anni partecipa all’edizione del 2007 di Miss Italia gareggiando come Miss Romagna. Non riuscì a vincere, ma la visibilità gli valse comunque un’occasione nel mondo dello spettacolo. Partecipò infatti ad alcuni personaggi televisivi come ‘Quelli che…’ o ‘Ciao Darwin’. Poi la musica, l’altra sua grande passione. Col produttore Mauro Catalini avviò una carriera promettente e interrotta bruscamente.