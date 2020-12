Conte alla Cabina di regia: “Remiamo in un’unica direzione per la ripresa”

Intervenuto con un videomessaggio alla Cabina di regia per l’Italia internazionale, il premier Conte ha parlato della ripresa economica

Il premier Giuseppe Conte si è detto ottimista circa la ripresa economica dell’Italia per il 2021. Intervenuto con un videomessaggio alla Cabina di regia per l’Italia internazionale, il presidente del Consiglio ha così parlato. “Il nostro Paese rema in un’unica direzione. Il made in Italy è un’eccellenza che dobbiamo sfruttare. L’anno prossimo saremo sotto i riflettori mondiali” le sue parole.

“Con la Presidenza del G20, avremo tutti gli occhi addosso. I pilastri di tutto il lavoro saranno le persone, il pianeta e la prosperità. Da qui possiamo ripartire e favorire una ricostruzione sostenibile ed inclusiva” ha continuato il premier: “Promuoviamo una società più equa, per un pianeta che sia più pulito e più sano. La ripresa economica avverrà all’interno di un contesto più sano per tutti noi“.

Conte: “Voglio ringraziare Di Maio e tutti i presenti”

Nel corso del suo intervento alla Cabina di Regia per l’Italia Internazionale, il premier Giuseppe Conte ha voluto ringraziare chi sta collaborando per una ripresa economica rapida ed efficace. “Stiamo remando in un’unica direzione per fare del bene a questo Paese. Volevo ringraziare Di Maio e tutti i presenti, per il lavoro svolto e per quanto ancora farete con la passione e la tenacia che già vi hanno contraddistinto. Continuiamo così anche nei prossimi mesi” ha dichiarato con un videomessaggio.

Intanto, l’incontro fissato per oggi alle 13 a Palazzo Chigi tra il Premier ed Italia Viva è stato posticipato. Questo perché la ministra Bellanova si trova ancora impegnata a Bruxelles per affrontare alcune tematiche relative ai prodotti alimentari provenienti dal’Italia. Il meeting con Conte dovrebbe comunque avvenire tra domani sera e venerdì.