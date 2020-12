Covid-19, il bollettino del 13 dicembre: 17938 contagiati e 484 morti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora spaventosamente alti in una fase estremamente delicata come questa del Natale. Calano sia i positivi che i deceduti. Ecco gli ultimi aggiornamenti in Italia.

Arrivano buone notizie, tutto sommato, sul fronte coronavirus. Sebbene i numeri siano ancora alti, infatti, si registra comunque un’altra discesa sia per quanto riguarda i nuovi contagiati che per i deceduti. Attenzione: guai ad abbassare la guarda in un momento così delicato, ma è comunque giusto prendere atto di alcuni presunti miglioramenti.