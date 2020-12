Cinisello Balsamo, tragico incidente a due passi dall’ospedale cittadino: una donna di 50 anni investita da un bus non ce l’ha fatta

Bilancio drammatico per un incidente che oggi ha visto coinvolto un bus in servizio tra Cormano e Cusano, alle porte di Milano. Per cause ancora da accertare, il mezzo nel primo pomeriggio ha impattato contro una donna di 50 anni e per lei non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi.

La tragedia, è accaduta in via Gorki a Cinisello Balsamo, la strada che padssa di fianco al Parco Nord e conduce al localeospedale Bassini. Il bus della linea 727 ha centrato in pieno una donna, anche se la dinamica è ancora da stabilire. Impatto violento, come dimostrano alcune immagini diffuse dai media locali che mostrano gli evuidenti segni sul parabrezza del mezzo.

L’intervento dei soccorritori, arrivati con un’auto medica e un’ambulanza, è stato celere ma per la 50enne non c’era già più niente da fare. Il conducente del mezzo un 47enne, invece è stato accompagnato in codice verde all’ospedale civile di Sesto San Giovanni sotto shock. Toccherà ora alla Polizia locale cercare eventuali testimini e fare chiarezza sulle cause.

Cernusco sul Naviglio, 17enne gravissima dopo essere stata sbalzata fuori da una Smart

Altro drammatico incidente nelle ultime ore in un paese dell’hinterland milanese. A Cernusco sul Naviglio una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata sbalzata fuori da una Smart convolta in un incidente stradale.

L’impatto è avvenuto ieri, 10 dicembre, poco prima delle 18. La ragazza era a bordo di una Smart insieme a un 19enne che guiidava l’auto. Per cause ancora da stabilire, la Smart si è scontrata contro una Lancia e l’impatto è stato così violento da proiettarla fuori dall’auto provocandole gravi traumi.

Sul posto sono arrivate ambulanze, l’automedica e la polizia locale. La 17enne è stata caricata a bordo e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Illeso invece il ragazzo alla guida. Sarà la Polizia locale, dopo i rilievi del caso a stabilire di capire come sia avvenuto l’incidente e quali possano essere le eventuali responsabilità.